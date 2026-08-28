Arşivden çıkan 113 yıllık mektup sivaslı ailenin eline ulaştı

113 yıllık aile yadigârı gün yüzüne çıktı

Sivas Hafıza Merkezi ile Kızılay Arşivi iş birliği sonucu, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı dönemine ait ulaştırılamayan mektuplar arasında saklı kalan bir belge daha aileye kavuştu. Arşiv taramalarında tespit edilen mektuplar arasında, Altınyayla ilçesinden Balkan Harbi'ne katılan ve esir düşen Gazi Mehmed'in 1913 yılında oğluna yazdığı mektup da yer aldı. Uzun yıllar arşivde kalan bu belge, yapılan çalışmaların ardından sahiplerinin çocuklarına teslim edildi.

Çalışmanın kapsamı ve teslim süreci:

Sivas Hafıza Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, Kızılay Arşivi'nde yaklaşık 180 Sivaslı askere ait ulaştırılamayan mektup tespit edildi. Bu mektuplar arşivden alınarak Sivas Hafıza Merkezi arşivine kazandırıldı ve metinler günümüz Türkçesine aktarılmak suretiyle kitaplaştırıldı. Teslimat ve aile buluşmaları ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından gerçekleştirildi ve kayıt altına alınarak belgesel hâline getiriliyor.

aile buluşması ve duygusal teslim:

Vali Yılmaz Şimşek, yapılan çalışmayı geçmişle bugün arasında anlamlı bir bağ kurma çabası olarak değerlendirdi. Sivas Valisi, arşivden çıkarılan mektubun 113 yıl sonra Gazi Mehmed'in çocukları Hacı Mehmet Subaşı (103), Vahap Subaşı (84) ve Fidan Subaşı (90)'na teslim edildiğini belirtti. Teslimatın yalnızca bir belgenin iadesi olmadığını, bir ailenin yüz yılı aşkın süredir sessiz kalan hatırasının yeniden gün yüzüne çıkarılması anlamına geldiğini vurguladı.

Vali Şimşek, projenin hedefleri arasında mektupların kitap ve belgesel yoluyla ölümsüzleştirilmesinin de bulunduğunu söyledi. Amaç, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Sivaslı askerlerin yaşadıklarını gelecek nesillere aktarmak ve bu vesikaların toplumun ortak hafızasında yer etmesini sağlamak.

Çalışma kapsamında arşivlerde başlayan araştırmalar, mektupların gün yüzüne çıkarılmasından ailelerin bulunmasına ve yapılan buluşmalara kadar tüm aşamalar belgesel biçiminde kayıt altına alınıyor. Böylece yalnızca belgeler kitaplaşmakla kalmayacak, teslim anları da görsel ve yazılı bir arşiv niteliği kazanacak.

Proje yetkilileri, tespit edilen yaklaşık 180 mektubun sahiplerine ulaştırılmasının ardından benzer çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bu girişim, hem bireysel aile tarihlerini zenginleştiriyor hem de Sivas ve ülke tarihine dair birincil kaynakların korunup erişime açılmasına katkı sağlıyor.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, MEKTUBU HACI MEHMET SUBAŞI'NA TESLİM ETTİ