Ecenur bir ton mavi kapakla depremzede çocuklara tekerlekli sandalye ulaştırdı

Kampanya ve bağış:

Hatay'da evi yıkılan ve ailesiyle Eskişehir'e göç eden 11 yaşındaki Ecenur İnci Olgun, depremzedelere destek amacıyla başlattığı mavi kapak kampanyasıyla dikkat çekti.

Okul yönetimi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının desteğiyle toplanan kapaklar sayesinde yaklaşık 1 ton mavi kapak bir araya getirildi ve bununla 2 adet tekerlekli sandalye temin edildi. Olgun, bu sandalyelerden birini kendisiyle aynı yaşta olan engelli ve depremzede bir erkek çocuğuna bağışladı.

Motivasyon ve süreç:

Ecenur, kampanyasının başında 500 kilogram mavi kapak topladıklarını, sonrasında hedefe ulaşarak 1 tona vardıklarını anlattı. Söyledikleri: "Dönemin başından bu yana 500 kilogram mavi kapak toplamıştık. Daha sonrasında, 1 ton mavi kapağa ulaşmayı başardık. Topladığımız kapaklar sayesinde 2 adet tekerlekli sandalyeye sahip olduk. Benim yaşımdaki bir çocuğa tekerlekli sandalye verdik. Bir hastalığı varmış, tedavi süreci esnasında depremi yaşamış. Depremden sonra tedavi edilemediği için yürüyememeye başlamış. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ederken çok mutlu oldum, heyecanlandım".

Olgun, bağış sırasında yaşadığı sevinci ve sorumluluk duygusunu vurgularken, kampanyayı sadece yaşıtları için değil, yaşlı ve orta yaş grubundaki ihtiyaç sahipleri için de sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Halen ellerinde bulunan ikinci tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olanların talebi doğrultusunda ulaştırabileceklerini söyledi.

Arka plan: deprem ve yerinden edilmeler:

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, "Asrın Felaketi" olarak anıldı ve 11 ilde geniş çaplı yıkıma yol açtı. Bu afet sonrası Ecenur'un ailesi de Antakya'daki evlerini kaybedip Eskişehir'e göç etmek zorunda kaldı.

Kampanya, yerinden edilen ailelerin ve depremzede engellilerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik somut bir örnek oluşturdu; topluluk desteğiyle küçük bir çabanın nasıl somut yardıma dönüştüğü gözler önüne serildi.

ECENUR İNCİ OLGUN, MEMLEKETİNDEKİ DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAK İÇİN 1 TON MAVİ KAPAK TOPLADI.