Edirne’de sahte içki şebekesine operasyon: onlarca litre ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çavuşbey Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyon kapsamında, arama gerçekleştirildi ve soruşturmaya ilişkin işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen ürünler ve işlem:

Aramada onlarca litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldığı belirtildi.

Polisin uyarısı ve çalışmaların devamı:

Yetkililer, sahte ve kaçak alkollü içkilerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayarak benzer ticareti önlemeye yönelik denetimlerin süreceğini açıkladı. Polis ekiplerinin, kaçak ürünlerin tespiti ve satıcılara yönelik operasyonlarıyla ilgili çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

EDİRNE’DE POLİS EKİPLERİNCE KAÇAK VE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, ONLARCA LİTRE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.