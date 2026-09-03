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Eğitim yılının huzuru için plan: Balıkesir'de tedbirler konuşuldu

Balıkesir'de 2026-2027 eğitim yılı öncesi güvenlik tedbirleri, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eğitim yılının huzuru için plan: Balıkesir'de tedbirler konuşuldu

Balıkesir'de eğitim öğretim yılı öncesi güvenlik toplantısı

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, il millî eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Katılımcılar, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hazırlıkları ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

toplantının odağı:

Görüşmelerde, öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere yürütülecek çalışmalar ele alındı. Okul içi ve çevresinde mevcut güvenlik tedbirlerinin durumu incelenirken, yeni dönem planlamaları detaylandırıldı.

Özellikle kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı; güvenli okul ortamının sağlanması için sorumluluk paylaşımı ve eşgüdümlü adımların önemi öne çıktı.

uygulama ve kararlılık:

Toplantıda, öğrencilerin eğitim süreçlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürmeleri amacıyla ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli tedbirlerin alınmasına ve çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesine karar verildi.

Balıkesir'de çocukların güvenliği ve huzuru, yeni eğitim öğretim döneminin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor ve bu hedef doğrultusunda adımlar atılmaya devam edilecek.

BALIKESİR&#039;DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

BALIKESİR'DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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