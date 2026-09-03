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Eğlence çıkışında taksiyi takip edip yolcuyu darbeden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Atakum'da tartışma sonrası taksiyle kaçan yolcuyu takip edip aracın içinde darbeden 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eğlence çıkışında taksiyi takip edip yolcuyu darbeden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Olayın özeti

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından taksiye binerek olay yerinden ayrılan bir yolcunun, aynı gruba mensup kişiler tarafından takip edilip darp edildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, mekanda çıkan ve k›üfürlü konuşma nedeniyle büyüyen tartışma sonrası bir kişi taksiye binerek ayrıldı. Şüphelilerin aracıyla takibi devam eden olayda, iddialara göre saldırganlar yolunu keserek taksi içindeki kişiye saldırdı. Olayın ardından çevredeki ihbarlarla polis ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma ve adli süreç:

Polis ekipleri tarafından yakalanan ve gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Polis soruşturması sürerken, soruşturma kapsamında ifadelerin alındığı ve olayın detaylarının titizlikle incelendiği bildirildi.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ, RECEP TOKUR POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ’NDEKİ...

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ, RECEP TOKUR POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ’NDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BUGÜN SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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