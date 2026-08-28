Elazığ Necdet Doğan Caddesi'nde yol geçişinde yaya çarpması: kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da yolun karşısına geçiş sırasında kaza meydana geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, Necdet Doğan Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının tedavi ve kontrollerinin sürdüğünü bildirdi.

Polis incelemesi ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; olayın oluş şekliyle ilgili tutanak tutuldu ve çevredeki tanıkların ifadeleri alındı. Yetkililer, şehir içi alanlarda yaya ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini, özellikle cadde ve kavşaklarda geçiş önceliği ile trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer sürücülerin hız kontrollerine, yayaların ise işaretli geçitleri kullanmalarına dikkat çekiyor.

ELAZIĞ'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI