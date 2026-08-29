Elazığ'da sezon öncesi prova 2-2 bitti

maçın özeti:

Seza Çimento Elazığspor ile Malatya Yeşilyurtspor arasında oynanan sezon öncesi son hazırlık maçı Elazığ Atatürk Stadyumu'nda 2-2 sona erdi. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları taraftarlara tanıtıldı ve karşılaşma dostane bir atmosferde başladı.

Karşılaşmanın hemen başında konuk ekip etkili geldi; maçın 32. saniyesinde Ahmet Yağız'ın golüyle Malatya Yeşilyurtspor 1-0 öne geçti. Dakika 7'de Koray Uzun skoru 2-0 yaptı. Elazığspor, ilk yarının sonlarında Kemal Rüzgar ile farkı bire indirdi ve devreye 2-1 Malatya üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda her iki takım da oyuncu değişiklikleriyle tempoyu yükseltse de eşitlik uzun süre bozulmadı. Elazığspor aradığı beraberlik golünü uzatma anlarında, 90+3. dakikada İsmail Esat ile buldu ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Lütfullah Arslan, Kerem Kaan, Uğur Yüksel

Seza Çimento Elazığspor: Furkan Köse, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Enes Soy, Ali Altınöz, Mert Örnek, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Muhammed Demirci.

Malatya Yeşilyurtspor: Halil Bağcı, Eren Şimşek, Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi, Cemal Kaya, Tayyip Kanarya, Erhan Gözetlik, Ahmet Yağız Mengi, Oktay Gürdal, Enes Nalbantoğlu.

Goller: Ahmet Yağız Mengi (32. saniye), Koray Uzun (dk.7) — Malatya Yeşilyurtspor; Kemal Rüzgar (dk.37), İsmail Esat (dk.90+3) — Elazığspor.

Sarı kartlar: Ali Altınöz, Erhan (Elazığspor); Enes (Malatya Yeşilyurtspor).

ELAZIĞSPOR HAZIRLIK MAÇINDA MALATYA YEŞİLYURTSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI