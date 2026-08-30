Erken dalgalanma eşitlikle sonuçlandı: İstanbulspor 1-1 Fatih Karagümrük

Maç özeti

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İstanbulspor’un erken golünü Fatih Karagümrük Emre Akbaba ile hızlı şekilde yanıtladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Karşılaşma boyunca tempo yüksek kaldı, iki takım da zaman zaman üstünlük kurmaya çalıştı ancak skoru değiştirecek başka gol gelmedi.

ilk yarı: hızlı goller:

Maçın ilk 15 dakikası içinde iki gol birden geldi. Ev sahibi takımın golünü Alieu Cham 7. dakikada kaydederken, Fatih Karagümrük bu gole kısa sürede cevap vererek Emre Akbaba'nın 13. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Bu ani goller sonrası her iki takım da dikkatli savunma ve kontrollü ataklarla oyunu dengelemeye çalıştı.

oyun değişiklikleri ve kartlar:

Her iki teknik direktör ikinci yarıda rotasyona gitti. İstanbulspor'da Abdullah Dijlan Aydın 70. dakikada Vefa Temel ile, Phellipe 71. dakikada Mustafa Sol ile, Berk Ali Nızam 75. dakikada Essap Njie ile, Ilian Iliev 84. dakikada Kubilay Sönmez ile, Alieu Cham 84. dakikada Turan Deniz Tuncer ile yer değiştirdi. Fatih Karagümrük'te Dorukhan Toköz 61. dakikada Yaya Onogo, Daniele Verde 61. dakikada Traore Hamed, Tiago Çukur 61. dakikada Barış Kalaycı, Çağtay Kurukalıp 82. dakikada Ramazan Civelek ve Aleksandar Pesic 68. dakikada Cenk Tosun ile değiştirildi. Maçta sarı kart görenler arasında İstanbulspor'dan Essap Njie; Fatih Karagümrük'ten Davide Biraschi, Dorukhan Toköz ve Traore Hamed yer aldı.

kadrolar ve hakemler:

İstanbulspor sahaya Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer, Elvin Mendy, Abdullah Dijlan Aydın, Ilian Iliev, Berk Ali Nızam, Phellipe ve Alieu Cham on biriyle çıktı. Yedeklerde Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Baran Vardar, Emre Can Uzunhan ve Modestas Vorobjovas yer aldı. Teknik direktör Barış Kanbak takımın başındaydı. Fatih Karagümrük'ün ilk 11'inde Marco Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Robin Yalçın, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Daniele Verde, Emre Akbaba, Tiago Çukur ve Aleksandar Pesic vardı; yedeklerde Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir, Atakan Çankaya, Adnan Uğur ve Flavio Paoletti bulunuyordu. Teknik direktör Aleksandar Stanojević idi. Maçı Oğuzhan Aksu yönetti, yardımcı hakemler Ferhat Çalar ve Mehmet Ali Vardar olarak görev yaptı.

TRENDYOL 1. LİG'İN. 4. HAFTASINDA İSTANBULSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK İLE 1-1 BERABERE KALDI.