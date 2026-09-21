Elazığ'da tarımda dijital dönüşüm için beş günlük eğitim

Elazığ'da başlatılan program

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2026 yılı yönetim danışmanlığı teknik destek programı çerçevesinde desteklenen "Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı" eğitimi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Programın yürütücülüğünü yapan kurum, eğitimin şehirde dijital tarım kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Eğitim içeriği:

Eğitimi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Burak Şen, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Şahbaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Bulut veriyor. Programın süresinin 5 gün olduğu bildirildi. Katılımcılara, akıllı tarım uygulamaları, dijital teknolojilerin tarımsal üretimdeki kullanım alanları, veri temelli karar alma süreçleri ve kaynakların etkin yönetimi konularında hem teorik hem uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

Hedefler ve beklenen sonuçlar:

Programın temel hedefi, teknik personelin dijital tarım alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesini geliştirmek ve edinilen bilgi ile becerilerin tarımsal üretim süreçleri ile teknik hizmetlere aktarılmasını sağlamaktır. Eğitim kapsamında sensör ve otomasyon sistemleri ile uzaktan algılama teknolojileri gibi uygulamalı araçların kullanımına da yer veriliyor; böylece sahada uygulanabilir bilgi aktarımı ön planda tutuluyor.

ELAZIĞ'DA AKILLI TARIM UYGULAMA EĞİTİMİ