Alaplı'da su güvenliği güçleniyor: içme suyu projesi yüzde 60 tamamlandı

proje ilerleyişi:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yürütülen Alaplı İçme Suyu Projesi sahasında, DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri Tepeköy'de incelemelerde bulundu. Yerinde yapılan değerlendirmede, sahadaki çalışmalarda gelinen nokta hakkında ekipler karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

kapsam ve teknik detaylar:

Proje kapsamında yaklaşık 33,7 kilometre içme suyu isale hattı ile 5 adet su deposu inşa ediliyor. Yürütülen imalatlar ve altyapı işleri sonucunda projenin fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık %60 seviyesine ulaştı. İş programına göre çalışmaların 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

hedeflenen faydalar ve kapsam:

Proje tamamlandığında Alaplı ilçe merkezi ile Gümeli Beldesi, Alaplı’ya bağlı 52 yerleşim ve Ereğli’ye bağlı 13 yerleşim olmak üzere toplam 66 yerleşimin içme suyu ihtiyacına hizmet verilmesi planlanıyor. Yapılan planlamayla bölgenin içme suyu ihtiyacının 2055 yılına kadar karşılanması amaçlanıyor.

Tamamlandığında, altyapı yatırımı Alaplı ve çevresindeki yerleşimlerin uzun vadeli su güvenliğine önemli katkı sağlayacak. DSİ ve yüklenici firma, kalan işleri program dahilinde yürütmeye devam ediyor ve proje takvimi doğrultusunda işlerin tamamlanması bekleniyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ALAPLI İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA, DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ YASİN DEVRİM VE BERABERİNDEKİ EKİP İLE PROJENİN YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİLERİ TEPEKÖY’DE İNCELEMELERDE BULUNDU.