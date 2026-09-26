Elazığ’da zabıta denetimleri: dilencilerin bahaneleri şaşkınlık yarattı

Denetimlerde öne çıkanlar:

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde çok sayıda dilenciye müdahale etti. Operasyonlarda, bazı kişilerin ekiplerden kaçınmak için farklı gerekçeler öne sürdüğü gözlendi.

Denetimler sırasında bazı dilenciler, "Param yok, beni niye alıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi; bazıları ise "Hastaneye gideceğim" diyerek işlem yapılmasından kurtulmaya çalıştı. Operasyon anında bir kişinin yüzünü tanınmamak için kapatması, karakolda "Ben dilenci değilim" diyerek kendisini savunması ve ardından yüzünü açınca dilenci olduğunun ortaya çıkması ise dikkat çekti.

Amaç ve uygulamanın sürdürüleceği bildirildi:

Yetkililer, denetimlerin temel amacının vatandaşların yoğun olduğu alanlarda huzuru sağlamak ve sokakta dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin benzer denetimleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceği öğrenildi.

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