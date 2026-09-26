Sahilde panik anı: zabıta eğitimi bir yaşamı kurtardı

Tekirdağ Sahili'nde meydana gelen olayda, nefes borusuna şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken bir vatandaşın yardımına koşan zabıta ekipleri müdahaleyle hayat kurtardı. Olay anı ve ekiplerin müdahalesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tekirdağ Sahili'nde gerçekleşti. Sahilde bulunan bir vatandaş aniden nefes almada zorlandı; çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Olay yerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vakit kaybetmeden müdahale etti.

İlk tespitlerde vatandaşın nefes yolunun kısmen tıkandığı görüldü. Daha önce ilk yardım eğitimi alan zabıta ekipleri, eğitimlerde öğrendikleri doğru müdahale tekniklerini uygulayarak bölgedeki riski hızlıca ortadan kaldırdı ve vatandaşın nefes borusu açıldı.

Eğitimin önemi:

Olayın kayıtları, acil durum anında verilen eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Zabıta ekiplerinin eğitimli ve bilinçli müdahalesi sayesinde vatandaş kısa sürede tekrar rahat şekilde nefes almaya başladı. Bu tür müdahaleler sadece görev sırasında değil, günlük hayatta karşılaşılan acil durumlar için de hayati önem taşıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından personele verilen ilk yardım eğitimlerinin, olay anındaki kararlı uygulamayı mümkün kıldığı ve bir yaşamın kurtarılmasında belirleyici rol oynadığı yetkililerce vurgulandı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar, bilinçli ilk yardımın pratiğe dökülmesinin sonuçlarını açıkça ortaya koydu.

Vatandaşın sağlık durumu olay yerinde stabil hale getirildikten sonra gereken yönlendirmeler yapıldı. Yaşananlar, acil müdahale kapasitesi yüksek ekiplerin varlığının ve düzenli eğitimin sahadaki etkinliğinin canlı bir örneği olarak kayıtlara geçti.

TEKİRDAĞ SAHİLİ’NDE NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇMASI SONUCU NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞA, OLAY YERİNDE BULUNAN ZABITA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ. İLK YARDIM EĞİTİMİ ALAN EKİPLERİN ZAMANINDA VE BİLİNÇLİ MÜDAHALESİYLE VATANDAŞIN YENİDEN NEFES ALMASI SAĞLANDI.