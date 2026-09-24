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Elazığlı tankçı uzman çavuş Sevim için askerî törenle veda

Zeytin Dalı bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçiren Elazığlı tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in naaşı Elazığ Havalimanı'nda askerî törenle karşılandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:05

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığlı tankçı uzman çavuş Sevim için askerî törenle veda

Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde görev sırasında göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim (48) memleketi Elazığ'a getirildi. Gaziantep'teki törenin ardından hava yoluyla nakledilen şehidin naaşı, Elazığ Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı.

askerî karşılama:

Havalimanındaki törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, askeri ve mülki erkan ile şehidin anne, baba ve diğer yakınları katıldı. Karşılama sırasında İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından dua edildi.

cenaze töreni ve defin:

Evli ve iki çocuk babası olan Sevim'in naaşı için düzenlenen törenin ardından, cenaze işlemleri tamamlandı. Şehidin naaşı, yarın İmam-ı Azam Camii'nde kılınacak cuma namazını müteakip Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek. Ailesi ve yakınları tören boyunca hazır bulundu; askeri erkan tören düzenlemelerinde yer aldı.

Olay, görev icabı bulunduğu bölgede başlayan sağlık problemi sonrası gelişmiş; hastaneye sevk edilmesine rağmen müdahalelerle hayata döndürülemeyen şehidin vefatı, birlikte ve kentte derin üzüntü yarattı. Yetkililer, şehidin naaşının nakli ve defniyle ilgili programı aile ile koordineli şekilde yürüttüklerini bildirdi.

ZEYTİN DALI HAREKÂT BÖLGESİ’NDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN ELAZIĞLI TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ...

ZEYTİN DALI HAREKÂT BÖLGESİ’NDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN ELAZIĞLI TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN SEVİM’İN NAAŞI, ELAZIĞ HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN ASKERÎ TÖRENLE KARŞILANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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