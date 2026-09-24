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Ayvalık'ta uygulamalı matematik ve mühendislikte uluslararası buluşma

Balıkesir'de yapılan ICAME’26, hibrit formatta yapay zekâ, optimizasyon ve kesirli hesap konularını 34 ülkeden 259 yazarı ve 133 sunumla buluşturdu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ayvalık'ta uygulamalı matematik ve mühendislikte uluslararası buluşma

ICAME’26 Ayvalık’ta gerçekleşti

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mühendislikte Uygulamalı Matematik Konferansı (ICAME’26) Ayvalık’ta başarıyla gerçekleştirildi. Konferans, yüz yüze ve çevrim içi katılıma imkân sağlayan hibrit format ile yapıldı ve dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıları bir araya getirdi.

davetli konuşmacılar ve oturumlar:

ICAME serisinin dördüncü etkinliğinde yapay zekâ, optimizasyon, kontrol, kesirli hesap, yöneylem araştırması ve bu alanların mühendislik bilimleri ile enerji, imalat, sağlık, fiziksel ve biyolojik sistemler ve finans gibi farklı disiplinlerdeki uygulamaları ele alındı. Konferans kapsamında toplam altı davetli konuşma yapıldı; bu konuşmacılar arasında Prof. Young Im Cho (Gachon University, Güney Kore), Prof. Dumitru Baleanu (Lebanese American University, Lübnan), Prof. Hüseyin Şeker (University of Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri), Mara Aguiar (İspanya), Prof. Gerhard Wilhelm Weber (Poznan University, Polonya) ve Prof. Jordan Hristov (University of Chemical Technology and Metallurgy, Bulgaristan) yer aldı. Ayrıca genç araştırmacılara yönelik, alanlarında önde gelen isimlerin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

katılım, sunumlar ve yayın fırsatları:

ICAME’26'da 34 ülkeden toplam 259 yazar ve ortak yazar çalışmalarını sundu. Konferansta Arnavutluk, Cezayir, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Mısır, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, Irak, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Fas, Nijerya, Umman, Pakistan, Polonya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, İspanya, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan olmak üzere çeşitli ülkelerden katılan araştırmacılar tarafından toplam 133 sunum yapıldı.

Konferansın amaçlarından biri, uygulamalı matematik ve mühendislik alanlarındaki güncel çalışmaların uluslararası bilim dünyasıyla paylaşılmasına katkı sağlamak oldu. Katılımcılara konferans sonrası, sunulan çalışmaların tam metin olarak yayınlanması için SCIE ve Scopus indeksli prestijli dergilerde yayın imkânları da sunulacak.

PROF. HÜSEYİN ŞEKER, KONUŞMA YAPTI.

PROF. HÜSEYİN ŞEKER, KONUŞMA YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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