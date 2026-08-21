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Emet'te hasara yol açan saldırgan ev hapsiyle adli kontrole alındı

Emet'te AK Parti ilçe binasına zarar veren A.A., güvenlik kameralarıyla tespit edilip yakalandı; sulh hakimliği ev hapsi ve adli kontrol uyguladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emet'te hasara yol açan saldırgan ev hapsiyle adli kontrole alındı

Saldırı ve zararlar:

Kütahya'nın Emet ilçesinde, gece saatlerinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıda binanın camları kırıldı, ayrıca kapılar, masa ve sandalyeler zarar gördü. Olay yerinde oluşan maddi hasar, partinin ilçe başkanlığı binasında ciddi hasar izleri bıraktı.

Güvenlik ve gözaltı:

Olayın ardından çalışma başlatan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve diğer incelemeler sonucu şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, ekipler tarafından adresinde gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme süreci ve karar:

Emniyetteki işlemleri sonrası Emet Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan A.A. hakkında mahkeme, ev hapsi şartı ile adli kontrol uygulanmasına hükmederek şüpheliyi serbest bıraktı. Zanlının yargı sürecinin bundan sonra tutuksuz olarak devam edeceği bildirildi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA SALDIRI DÜZENLENDİ

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA SALDIRI DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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