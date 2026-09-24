Emir kaplıcaları'nda 65 yaşındaki kadın odasındaki havuzda ölü bulundu

Emir kaplıcaları'nda konakta trajik ölüm

Manisa'nın Kula ilçesinde, belediyeye ait Emir Kaplıcaları'nda konaklayan Sevim Yılmaz (65), odasının içindeki havuzda ölü olarak bulundu. Olay, Şehitlioğlu Mahallesi'ndeki tesiste meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından çağrıldı. Eşine yanıt alamayan kişi, havuzun bulunduğu bölüme geçtiğinde Yılmaz'ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Sevim Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

inceleme ve adli süreç:

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeninin tespiti için adli inceleme ve otopsi yapılacağı bildirildi. Resmi sonuçlar, adli tıp raporu ile netlik kazanacak.

Olayla ilgili yürütülen inceleme kapsamında, soruşturmayı yürüten birimler ve sağlık personelinin bulguları kayıt altına alındı. Yetkililer, henüz kesin bir değerlendirme yapılmadığını ve spekülasyondan kaçınılması gerektiğini belirtti.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE KULA BELEDİYESİ’NE AİT EMİR KAPLICALARI’NDA MEYDANA GELEN OLAYDA, 65 YAŞINDAKİ SEVİM YILMAZ, KONAKLADIĞI ODANIN İÇERİSİNDE BULUNAN HAVUZDA HAYATINI KAYBETTİ.