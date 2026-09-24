Er meydanı geri dönüyor: cumhurbaşkanlığı yağlı güreş kupası 57 yıl sonra İstanbul'da

yağlı güreş cumhurbaşkanlığı kupası basın toplantısı:

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın programı paylaşıldı. Organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

katılım ve seçilim kriterleri:

57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek organizasyonda toplam 84 pehlivan er meydanında ter dökecek. Kupada yer alacak 8 başpehlivan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen derecelere göre belirlendi. Başpehlivanlık mücadelelerinde isimler şu şekilde sıralandı: Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş.

müsabaka formatı ve organizasyon ayrıntıları:

Toplantıda, müsabakalarda süre sınırı uygulanmayacağı ve puanlama yapılmayacağı ifade edildi; karşılaşmalar geleneksel usule uygun olarak tamamlanana dek sürecek. Etkinlik, geniş bir izleyici kitlesinin katılımına açık olacak şekilde planlandı.

Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, toplantıda yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın marifetiyle hayata geçirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Güreş Turnuvası’nda tüm halkımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah izin verirse 26 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş sezon finali ile ata sporumuzun İstanbul’da vatandaşlarımızla buluşacağı bir organizasyonu yapıyoruz.

Basın toplantısı, organizasyonun gündemini, katılımcı listesini ve uygulanacak kuralları netleştirerek kamuoyuna duyurması açısından önemli bir adım oldu. Etkinlik, geleneksel sporun prestijli bir kez daha İstanbul'da sergilenmesi anlamında öne çıkıyor.

İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı gerçekleştirildi.