Çorum’da Yunus Emre Parkı yakınında motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki sürücü D.A. idaresindeki 06 FGB 018 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, aynı yönde ilerleyen K.E. (62) yönetimindeki 19 ACB 310 plakalı araca çarptı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada ağır yaralanan D.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı; sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan D.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu motosikletin devrilmesi ve ardından araca çarpması olarak kayda geçti; ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

ÇORUM'DA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.