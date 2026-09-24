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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde sarsıntı, panik anları kameralarda

AFAD verilerine göre merkez üssü Karaköprü olan saat 10.40'taki 5.4 büyüklüğündeki deprem, 7.39 km derinlikte kaydedildi; paniğe dair görüntüler paylaşıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde sarsıntı, panik anları kameralarda

deprem anı ve resmi bilgiler:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı.

görüntülerdeki panik ve etkiler:

Deprem anına ait kayıtlar panik anlarını yansıttı; görüntülerde kısa süreli telaş ve dışarı çıkan vatandaşların olduğu görülüyor. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa&#039;da deprem paniği kamerada

Şanlıurfa'da deprem paniği kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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