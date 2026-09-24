Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde sarsıntı, panik anları kameralarda

deprem anı ve resmi bilgiler:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı.

görüntülerdeki panik ve etkiler:

Deprem anına ait kayıtlar panik anlarını yansıttı; görüntülerde kısa süreli telaş ve dışarı çıkan vatandaşların olduğu görülüyor. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa'da deprem paniği kamerada