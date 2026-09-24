Osmaniye'de tarlada hasat başladı: yer fıstığından yüksek katma değer hedefleniyor

osmaniye'de coğrafi işaretli hasat sahnelendi

Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli yer fıstığında hasat sezonu resmen başladı. Merkez Kırmıtlı köyünde düzenlenen programda, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti traktörün direksiyonuna geçti ve üreticilerle birlikte tarlada ilk hasadı gerçekleştirdi. Program, ilde bu yıl beklenen üretim ve katma değer hedeflerinin altını çizer nitelikteydi.

valinin tarladaki mesaisi:

Etkinlik, üretici Salih Kılıç'a ait 200 dönümlük arazide yapıldı. Vali Serdengeçti, tarlada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Yetkililer, Osmaniye genelinde yaklaşık 125 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını, bu yıl kent toplamında yaklaşık 50 bin ton rekolte beklediklerini bildirdi.

Vali Serdengeçti, üretimin ekonomik büyüklüğüne dikkat çekerek bu miktarın ilk ürün bağlamında kent ekonomisine yaklaşık 4,5-5 milyar TL katkı sağlayacağını belirtti ve bu gelirin çarpan etkileriyle daha geniş bir ekonomik hareketlilik yaratacağını vurguladı.

kullanım alanı ve yeni ürün çalışmaları:

Osmaniye yetkilileri, yer fıstığının sadece kabuklu ürün olarak değil, tüm bileşenleriyle değerlendirileceğini söyledi. Bu kapsamda İl Tarım Müdürlüğü ile Yağlı Tohumlar Enstitüsü işbirliğinde yürütülen çalışmalar öne çıktı. Vali Serdengeçti, 'fit fıstık' olarak tanımlanan, düşük kalorili ve yüksek proteinli bir ürüne yönelik proje üzerinde çalışıldığını, piyasaya sunulduğunda tüketicilerin protein ihtiyacını karşılarken kalori kontrolüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca fıstık kabuğunun atık değil hammadde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor; bunun somut örneklerinden biri olarak kabuklardan kedi kumu üretimi alternatifleri test ediliyor. Yetkililer, kabuktan nihai ürüne kadar her aşamada artı değer yaratma yönündeki çabaların süreceğini belirtti.

üretici beklentileri ve piyasa görünümü:

Hasadı yapılan üretici Salih Kılıç, yaklaşık 200 dönümlük arazide dönüme 450-500 kilo verim beklendiğini söyledi. Kılıç, ekimlerin Nisan ayında yapıldığını ve hasadın Eylül ayında gerçekleştiğini belirtti. Şu an piyasada fiyatların hasat dolayısıyla düştüğünü, bir ay önce 80-90-100 TL bandında görülen fiyatların hasat zamanında 55-60 TL civarına gerilediğini, ancak fiyatların tekrar 80-90 TL bandına yükselmesini umduklarını ifade etti.

Programa Vali Serdengeçti'nin yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı. Yerel yöneticiler, hem rekolte hem de ürünün işlenmesi ve katma değer yaratılması konularında önümüzdeki dönemde atılacak adımların üretici gelirlerini ve kent ekonomisini olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Osmaniye'nin yer fıstığı üretimindeki payı ve coğrafi işaret tescili, hem pazarlama hem de ürün çeşitlendirme açısından bölgeye avantaj sağlıyor. Yetkililer, hasat sezonunun verimli geçmesi ve ürünün farklı alanlarda değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak katma değerin izleneceğini belirtti.

OSMANİYE’DE YER FISTIĞI HASADI BAŞLADI: 50 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR