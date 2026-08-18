Erciyes tarım eğitimine 21 laboratuvarla yeni güç geliyor

Mehmet Çıkrıkçıoğlu laboratuvar binası açılışa hazırlanıyor

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, toplam 21 laboratuvardan oluşan yeni Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvar Binası ile güçleniyor. Yaklaşık 65 milyon TL maliyetle hayata geçirilen bu yatırımın, fakültenin bilimsel araştırma ve uygulama kapasitesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Araştırma ve eğitim altyapısına getireceği kazanımlar:

Yeni bina; akademisyenler ile öğrencilerin deney, analiz ve uygulama çalışmalarını daha gelişmiş bir altyapıda sürdürebilmeleri için tasarlandı. Fakülte planlaması kapsamında her bölüm için yaklaşık üç laboratuvar düşecek şekilde düzenleme yapılarak, disiplinler arası çalışmalara ve uygulamalı eğitime olanak sağlanması amaçlanıyor.

Modern cihaz ve düzenlemelerle donatılan laboratuvarlar, tez çalışmaları, proje geliştirme ve saha uygulamalarında kullanılacak. Bu sayede hem lisans hem lisansüstü düzeyde eğitimin niteliğinin yükselmesi, hem de bölgesel tarım sorunlarına yönelik araştırma kapasitelerinin artması bekleniyor.

Destek, teşekkür ve açılış takvimi:

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin hayırseverlerle kurduğu güçlü bağa vurgu yaparak Ziraat Fakültesine kazandırılan binanın bu geleneğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Rektör Altun, destekleri için Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve ailesine teşekkür ederken, merhum Mehmet Çıkrıkçıoğlunu rahmetle andı.

Açılış hazırlıklarında sona gelinen Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvarı'nın önümüzdeki haftalarda hizmete açılması planlanıyor. Rektör Altun, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen rektör yardımcıları, üniversite yönetimi ve tüm çalışanlara teşekkür ederek binanın üniversite ve şehir için hayırlı olmasını diledi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNE KAZANDIRILAN VE TOPLAM 21 LABORATUVARDAN OLUŞAN MEHMET ÇIKRIKÇIOĞLU LABORATUVAR BİNASI AÇILIŞA HAZIRLANIYOR. YAKLAŞIK 65 MİLYON TL MALİYETLE HAYATA GEÇİRİLEN LABORATUVARIN, FAKÜLTENİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR.