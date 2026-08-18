Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,4953 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.767,03 -0,66%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Erciyes tarım eğitimine 21 laboratuvarla yeni güç geliyor

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yaklaşık 65 milyon TL yatırımla 21 modern laboratuvarlı Mehmet Çıkrıkçıoğlu binasıyla araştırma ve eğitimi güçlendiriyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Erciyes tarım eğitimine 21 laboratuvarla yeni güç geliyor

Mehmet Çıkrıkçıoğlu laboratuvar binası açılışa hazırlanıyor

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, toplam 21 laboratuvardan oluşan yeni Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvar Binası ile güçleniyor. Yaklaşık 65 milyon TL maliyetle hayata geçirilen bu yatırımın, fakültenin bilimsel araştırma ve uygulama kapasitesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Araştırma ve eğitim altyapısına getireceği kazanımlar:

Yeni bina; akademisyenler ile öğrencilerin deney, analiz ve uygulama çalışmalarını daha gelişmiş bir altyapıda sürdürebilmeleri için tasarlandı. Fakülte planlaması kapsamında her bölüm için yaklaşık üç laboratuvar düşecek şekilde düzenleme yapılarak, disiplinler arası çalışmalara ve uygulamalı eğitime olanak sağlanması amaçlanıyor.

Modern cihaz ve düzenlemelerle donatılan laboratuvarlar, tez çalışmaları, proje geliştirme ve saha uygulamalarında kullanılacak. Bu sayede hem lisans hem lisansüstü düzeyde eğitimin niteliğinin yükselmesi, hem de bölgesel tarım sorunlarına yönelik araştırma kapasitelerinin artması bekleniyor.

Destek, teşekkür ve açılış takvimi:

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin hayırseverlerle kurduğu güçlü bağa vurgu yaparak Ziraat Fakültesine kazandırılan binanın bu geleneğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Rektör Altun, destekleri için Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve ailesine teşekkür ederken, merhum Mehmet Çıkrıkçıoğlunu rahmetle andı.

Açılış hazırlıklarında sona gelinen Mehmet Çıkrıkçıoğlu Laboratuvarı'nın önümüzdeki haftalarda hizmete açılması planlanıyor. Rektör Altun, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen rektör yardımcıları, üniversite yönetimi ve tüm çalışanlara teşekkür ederek binanın üniversite ve şehir için hayırlı olmasını diledi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNE KAZANDIRILAN VE TOPLAM 21 LABORATUVARDAN OLUŞAN MEHMET...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNE KAZANDIRILAN VE TOPLAM 21 LABORATUVARDAN OLUŞAN MEHMET ÇIKRIKÇIOĞLU LABORATUVAR BİNASI AÇILIŞA HAZIRLANIYOR. YAKLAŞIK 65 MİLYON TL MALİYETLE HAYATA GEÇİRİLEN LABORATUVARIN, FAKÜLTENİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası