Erdemli'de kavşakta manevra sonucu otomobil ters döndü

Kaza yerinde yaşananlar:

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi sınırlarında, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu üzerinde ilerleyen 38 AE 394 plakalı otomobilin önüne Arslanlı-Kösereli kavşağında aniden bir araç çıktı. Buna çarpmamak için manevra yapan sürücü M.V., aracın kontrolünü kaybetti; otomobil savrularak yoldan çıktı ve ters döndü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, sürücünün hafif yaralı olduğu belirlendi.

Kaza sonrası yol güvenliği sağlanıp inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SAVRULARAK TERS DÖNDÜ, SÜRÜCÜ KAZAYI HAFİF ATLATTI.