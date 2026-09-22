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Erdoğan New York'ta Senegal ile ikili gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile ikili görüşme yaptı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan New York'ta Senegal ile ikili gündemi değerlendirdi

Erdoğan ve Faye New York'ta bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu gündemiyle bulunduğu New York’ta Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin bağlamı:

Bu temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler çalışmaları kapsamında sürdürdüğü ikili görüşmeler zincirinin bir parçası olarak kayda geçti. Erdoğan, görevi 31 Aralık'ta sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelmiş; Faye ile görüşme ise bu temaslar dizisini takip etti.

ikili temasların önemi:

Resmi açıklamalarda görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi, ancak New York ziyareti çerçevesinde yapılan bu tür ikili buluşmaların iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve uluslararası gündemde koordinasyon sağlamaya dönük olduğu değerlendiriliyor. Görüşme, diplomatik gündemin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşti ve taraflar arasındaki temasların sürdürülmesine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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