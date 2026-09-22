New York buluşması: Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani bölgesel gündemi görüştü

Erdoğan ve Al Thani'nin New York buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta temaslarını sürdürdü ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden önemli mesajlar veren Erdoğan, BM programı kapsamında önce ikili temaslara geçti. Görüşme, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

görüşmenin odağı:

Taraflar, ikili ilişkilerin güncel boyutları ve bölgesel konular üzerinde durdu. Görüşmede herhangi bir ayrıntı veya sonuç açıklaması yapılmadı; toplantının genel gündemi ikili iş birliği ve bölgesel istikrar olarak kayda geçti.

ziyaretin çerçevesi:

Erdoğan, New York temasları sırasında ayrıca görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşme gerçekleştirdi. Bu temaslar, Cumhurbaşkanının BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki yoğun ikili görüşmelerinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.