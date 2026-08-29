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Erikli'de 'iz bırakma' mesajı: Saros'ta kıyı temizliği

Erikli sahilinde çevreciler, çocuklarla birlikte 'İz bırak, çöp bırakma' sloganıyla Saros Körfezi kıyısında temizlik yaparak çevre bilincine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Erikli'de 'iz bırakma' mesajı: Saros'ta kıyı temizliği

Erikli sahilinde temizlik etkinliği:

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bir temizlik etkinliği düzenlendi.

Katılım ve çalışma biçimi:

Etkinliği düzenleyen Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği üyeleri, tatilcilerin arasında ve çocukların katılımıyla kumsalda yaşanan kirliliği giderdi. Kumsaldaki çöpler toplanırken, katılımcılar "İz bırak, çöp bırakma" sloganını kullandı.

Mesaj ve değerlendirme:

Av. Baturay Ulu, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu: "Aslında çevre hepimize emanettir. Bu nedenle biz bir emanete sahip çıkmak için buradayız. Bizim yapabileceklerimizin sınırları var. Erikli’yi pırıl pırıl yapma iddiamız olmasa da, bir yerden başladık"

Etkinlik, yerel toplumda çevre bilincini artırmayı ve Saros Körfezi kıyısındaki temizliğin sürekliliğine dikkat çekmeyi amaçladı. Katılımcılar, benzer faaliyetlerin yaygınlaşmasının önemine işaret etti.

ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAROS KÖRFEZİ’NDE TEMİZLİK YAPTILAR

ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAROS KÖRFEZİ’NDE TEMİZLİK YAPTILAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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