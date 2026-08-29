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Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı aksattı

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ’da akşam saatlerinde bölgesel sağanaklar aniden bastırdı; sürücüler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:13

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı aksattı

Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı aksattı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili oldu. Bölgesel olarak görülen yağışlar, özellikle akşam saatlerinde aniden bastırarak kent yaşamında aksamalara yol açtı.

Etkiler ve yaşananlar:

Akşam vakitlerinde kent genelinde yoğunlaşan yağmur, hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar oluşturdu. Kısa süreli yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ıslak zemin kaynaklı güçlükler kaydedildi, günlük rutin ve dışarıdaki etkinliklerde aksamalar yaşandı.

uyarılar ve alınması gereken tedbirler:

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların hatırlatıldığı kentte, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Kapalı alanlarda veya güvenli bölgelerde bekleme, araç kullanırken hız ve takip mesafesine dikkat etme gibi genel önlemler öne çıkıyor. Vatandaşların resmi duyuruları izlemeye devam etmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİNİN UYARILARDA BULUNDUĞU ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

METEOROLOJİNİN UYARILARDA BULUNDUĞU ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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