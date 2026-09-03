ersimli yolda önüne çıkan araca kaçındı, otomobil ters döndü

Erdemli'de otomobil takla attı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil, sürücünün önüne aniden çıkan araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu savrularak ters döndü. Olay Arslanlı Mahallesi'nde, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu üzerindeki Arslanlı-Kösereli kavşağında meydana geldi.

Kaza anı ve sürücünün durumu:

Kazada, 38 AE 394 plakalı otomobili M.V. idare ediyordu. İddialara göre kavşakta aniden önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kontrolü kaybetti; araç savrularak yoldan çıktı ve ters döndü. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve hafif yaralı olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Ters dönen otomobilden sağ çıktı