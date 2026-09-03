Dolar 48,3120 +0,03%
Euro 56,2456 +0,20%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.941,23 +1,23%
EUR/USD 1,1610 +0,16%
Brent Petrol 94,54 -1,14%
--°

ersimli yolda önüne çıkan araca kaçındı, otomobil ters döndü

Mersin Erdemli'de Arslanlı Mahallesi'nde önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan 38 AE 394 plakalı otomobil ters döndü; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

ersimli yolda önüne çıkan araca kaçındı, otomobil ters döndü

Erdemli'de otomobil takla attı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil, sürücünün önüne aniden çıkan araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu savrularak ters döndü. Olay Arslanlı Mahallesi'nde, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu üzerindeki Arslanlı-Kösereli kavşağında meydana geldi.

Kaza anı ve sürücünün durumu:

Kazada, 38 AE 394 plakalı otomobili M.V. idare ediyordu. İddialara göre kavşakta aniden önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kontrolü kaybetti; araç savrularak yoldan çıktı ve ters döndü. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve hafif yaralı olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Ters dönen otomobilden sağ çıktı

Ters dönen otomobilden sağ çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverekte dur ihtarına uymayan araçla polis arasında nefes kesen kovalamaca
images

Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
images

Adana'da 1-18 yıl arası cezası olan 39 firari hükümlü yakalandı
images

Yunus ekiplerinin durdurduğu şahıs 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Soğucak'ta uzun soluklu altyapı yatırımı: 2 bin 820 metre yeni kanalizasyon hattı

aktardan mevsim geçişlerinde bağışıklığı koruyan doğal öneriler

Hasanlar köyünde yıldızlar altında sinema gecesi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı