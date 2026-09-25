Erzincan'da 16 tarımsal sulama projesine 9 milyon lira hibe onayı

Erzincan'da tarımsal sulama yatırımlarına hibe onayı:

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'dan yapılan 17 başvurudan 16'sı desteklenmeye uygun bulundu. Bakanlık onayına giren projelerin toplam bedeli 15.345.000 lira olarak tespit edilirken, talep edilen hibe tutarı 9.083.000 lira seviyesinde açıklandı.

Destek kapsamı ve sistem çeşitleri:

Program, su ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çeşitli teknolojileri kapsıyor. Destek kapsamına damla, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla, center pivot, lineer ve tamburlu sulama sistemlerinin yanı sıra güneş enerjili sulama ile akıllı sulama ve otomasyon sistemleri de alındı. Bu çeşitlilik, farklı ölçek ve ihtiyaçlardaki işletmelere uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

Hibe oranları ve sözleşme süreci:

Bazı yatırım konularında hibe oranları yüzde 70'e kadar çıkabiliyor; ayrıca su kısıtı bulunan havzalarda tüm yatırım konuları için yüzde 70 hibe desteği uygulanabiliyor. Hibe almaya hak kazanan üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile hibe sözleşmelerini imzalayarak destek sürecini resmen başlattı.

ERZİNCAN’DA HİBE ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİCİLER, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ALPER KOÇAKER İLE HİBE SÖZLEŞMELERİNİ İMZALADI