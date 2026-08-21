Erzurumspor ile Galatasaray arasındaki maçta var yetkisi Bülent Birincioğlu'na teslim edildi

hakem kadrosu:

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK - Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta merkez hakem olarak Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcı hakemleri Bersan Duran ile Selim Şenöz olarak belirlendi; dördüncü hakem ise Melih Aldemir olacak.

var ekibi:

Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Bülent Birincioğlu yer alacak. Birincioğlu'na AVAR görevinde Suat Göz eşlik edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BÜLENT BİRİNCİOĞLU OLDU.