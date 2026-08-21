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Erzurumspor ile Galatasaray arasındaki maçta var yetkisi Bülent Birincioğlu'na teslim edildi

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak maçta VAR görevi Bülent Birincioğlu'na verildi, AVAR Suat Göz olacak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor ile Galatasaray arasındaki maçta var yetkisi Bülent Birincioğlu'na teslim edildi

hakem kadrosu:

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK - Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta merkez hakem olarak Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcı hakemleri Bersan Duran ile Selim Şenöz olarak belirlendi; dördüncü hakem ise Melih Aldemir olacak.

var ekibi:

Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Bülent Birincioğlu yer alacak. Birincioğlu'na AVAR görevinde Suat Göz eşlik edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 2. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇININ VİDEO...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BÜLENT BİRİNCİOĞLU OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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