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Erzurum'un tescilli tatlıları laboratuvarda incelendi: enerji ve besin profilleri açıklandı

Araştırma, 13 coğrafi işaretli Erzurum tatlısının kalori, karbonhidrat, yağ, lif, vitamin ve mineral içeriklerini BeBiS 9 ile ortaya koydu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'un tescilli tatlıları laboratuvarda incelendi: enerji ve besin profilleri açıklandı

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan çalışmada Serkan Aslan ve Saniye Sözlü, Erzurum mutfağına ait coğrafi işaretli tatlıların besin değerlerini sistematik biçimde inceledi. Araştırmada, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Portalı'ndaki tescil belgeleri temel alındı ve BeBiS 9 yazılımı kullanılarak tatlıların enerji ile makro ve mikro besin içerikleri hesaplandı. Çalışma kapsamına alınan tatlı sayısı 13 olarak belirtildi.

Enerji ve makro besin ölçümleri:

Analiz sonuçlarına göre porsiyon başına en yüksek enerji 889,9 kkal ile Erzurum Pastası'nda bulundu; en düşük enerji ise 319,3 kkal ile Erzurum Hasuta'da tespit edildi. Karbonhidrat yönünden en zengin tatlılar Erzurum Pastası (130,7 g) ve Erzurum Pekmezli Kadayıfı (126,7 g) oldu. Sükroz (şeker) içeriği en yüksek ürünler ise Erzurum Pekmezli Kadayıfı (100,2 g) ve Erzurum Demir Tatlısı (65,4 g) olarak kaydedildi.

Yağ içeriğinde Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi 33,6 g ile öne çıkarken, doymuş yağ asidi miktarı en yüksek olan tatlı Erzurum Peynir Helvası (19,8 g) idi. Lif ve sodyum bakımından dikkat çeken ürün Erzurum Kavut Haşılı oldu; 13,9 g lif ve 814,1 mg sodyum içerikleriyle öne çıktı.

Vitamin ve mineral profilleri:

Geleneksel tatlıların yalnızca enerji kaynağı olmadığı, bazılarının önemli vitamin ve mineral içerikleri taşıdığı da belirlendi. Mineral açısından Erzurum Dut Çullaması, potasyum 1050,5 mg, kalsiyum 406,0 mg ve demir 10,4 mg değerleriyle zengin bulundu. A vitamini açısından en dikkat çekici ürün ise Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi olarak raporlandı; çalışmada verilen değer 3416,0 g şeklinde yer aldı.

Değerlendirme ve tüketici çıkarımları:

Araştırmacılar ve uzmanlar, coğrafi işaretli Erzurum tatlılarının genel olarak yüksek enerji, karbonhidrat, şeker ve yağ içerdiğini; buna karşın bazı tatlıların lif, vitamin ve mineral yönünden besleyici özellikler sunduğunu vurguladı. Çalışma sonuçlarının halk sağlığı ve beslenme alışkanlıkları açısından önemli olduğu, yerel üretim tekniklerinin korunmasının ise gastronomik sürdürülebilirlik için gerekliliği belirtildi. Uzman görüşü olarak, bu eşsiz lezzetlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği; ancak tüketim sırasında porsiyon kontrolü yapılarak sağlık riski azaltılabileceği tavsiye edildi.

ERZURUM MUTFAĞININ TESCİLLİ LEZZETLERİ BİLİMSEL MERCEK ALTINA ALINDI. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT...

ERZURUM MUTFAĞININ TESCİLLİ LEZZETLERİ BİLİMSEL MERCEK ALTINA ALINDI. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NDE YAYINLANAN BİR ARAŞTIRMADA, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ GELENEKSEL TATLILARININ ENERJİ VE BESİN ÖGESİ İÇERİKLERİ ORTAYA KONULDU. ARAŞTIRMAYA GÖRE ERZURUM PASTASI EN YÜKSEK ENERJİLİ TATLI ÇIKARKEN, DUT ÇULLAMASI MİNERAL, KURU KAYISI KAYSEFESİ İSE A VİTAMİNİ DEPOSU ÇIKTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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