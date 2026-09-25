ataevlerinde 20'den fazla ücretsiz kursla yeni dönem başlıyor

Ataevlerinde yeni dönem kayıtları başladı:

Ataşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim döneminde Ataevlerinde düzenleyeceği meslek ve hobi kursları için kayıt sürecini başlattı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programda amaç, vatandaşların hem mesleki yeterliklerini geliştirmelerine hem de sosyal yaşam içinde daha aktif rol almalarına katkı sunmaktır. Yeni dönemde 20’den fazla ücretsiz kurs Ataşehirlilerle buluşacak.

sunulacak kursların kapsamı:

Programda mesleki eğitim olarak yaş pasta yapımı, kuaförlük, makyaj uygulayıcılığı, bilgisayar işletmenliği, internet ve e‑posta kullanımı, İngilizce, giyim üretiminde temel işlemler, ileri seviye dikiş, kadın dış giyim ve kadın elbise dikimi, seramik biçimlendirme ve çini boyama gibi seçenekler yer alıyor. Bu kurslar temel beceri kazandırmaya ve istihdam edilebilirliği artırmaya yönelik planlandı.

hobi ve çocuklara yönelik kurslar:

Hobi atölyeleri arasında şiş örgü, örgü çanta yapımı, seramik, satranç, karakalem, drama, otantik el nakışı, keçe ve takı tasarımı, çini, mandala ve okuma‑yazma eğitimleri bulunuyor. Ayrıca çocuklara özel satranç ve bilgisayar kursları da programda yer alıyor; böylece farklı yaş gruplarına yönelik eğitim çeşitliliği sağlanıyor.

dönem içerisinde yeni kurs olanakları:

2026-2027 dönemi, sabit bir programla sınırlı kalmayacak; vatandaş talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kurslar açılması ve mevcut programların çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Ataşehir Belediyesi yıl boyunca farklı yaş ve ilgi grupları için ek eğitim ve atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

başvuru bilgileri ve merkezler:

Kursa kayıt olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, Ataşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Ataevlerine başvurabilir. Son başvuru tarihi 05 Ekim Pazartesi olarak açıklandı. Ataevi Hizmet Merkezleri şunlardır: Kayışdağı Lions Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi, Örnek Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi, Yenisahra Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi, Ferhatpaşa Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi, Mustafa Kemal Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi ve Mevlana Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi. Haberde verilen tarihler, kurum adları ve kurs isimleri belirtilen şekilde korunmuştur.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ATAEVLERİNDE MESLEK VE HOBİ ALANLARINDA DÜZENLENEN KURSLAR İÇİN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI. YENİ DÖNEMDE KUAFÖRLÜKTEN BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİNE, ÖRGÜ ÇANTA YAPIMINDAN TAKI TASARIMINA KADAR 20’DEN FAZLA ÜCRETSİZ KURS ATAŞEHİRLİLERLE BULUŞACAK.