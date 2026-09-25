Kültürel miras dijitalleştirilecek: Türk dünyasının somut olmayan değerleri kayıt altına alınacak

Kültürel miras dijitalleştirilecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından hazırlanan yeni politika raporu, Türk dünyasının somut olmayan kültürel mirasının dijital ortama aktarılmasını ve kayıt altına alınmasını hedefliyor. Çalışma, KBÜ Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Türk Dünyası Politikaları Masası tarafından hazırlandı ve kamuoyuna sunuldu.

rapor ve hazırlayanlar:

Raporun editörlüğünü KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık üstlendi. Hazırlayan ekipte Doç. Dr. Mustafa Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Dağ, Doç. Dr. Deva Özder, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gizem Karaoğlu Kirenli ve Doç. Dr. Saidbek Bultabayev yer aldı. Söz konusu çalışma, 'Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesine Yönelik Politika Raporu' başlığıyla hazırlandı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

dijitalleştirmenin hedefleri ve vurgular:

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, somut olmayan kültürel mirasın milletlerin bir arada bulunmasında ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında oynadığı rolü vurguladı. Kırışık, bir milletin kültürü, tarihi, dili, gelenekleri, dini, kıyafeti, mimarisi, sanatı ve desenleri gibi unsurların millet olma bilincine katkı sağladığını belirtti ve bu unsurların korunmasının önemine dikkat çekti.

Kırışık, modern hayata geçişle birlikte bazı kültürel değerlerin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, bu değerlerin kayıt altına alınmasının gerekliliğini şöyle özetledi: 'Biz bu değerleri savunmak, korumak, dijitalleştirmek ve geleceğe genişleterek taşımak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz'. Dijital ortama taşınan kayıtların unutulmayı önleyeceğini, kayıtlı ve yazılı bir belge oluşturacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Kırışık'ın 'Sosyal Vatan' tanımlamasına vurgu yapıldı; bunun, bir ülkenin kara, deniz ve hava vatanı kadar sosyal değerlerinin de korunması gerektiğine işaret ettiği belirtildi. Rapor hakkında katılımcılara bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Fahri Dağın sunumuyla etkinlik sona erdi.

Karabük Üniversitesi öncülüğündeki bu çalışma, Türk dünyasının somut olmayan kültürel mirasının kayıt altına alınması ve geleceğe aktarılması çabalarının kurumsal bir adımı olarak kayda geçti.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TOPLANTI SALONU'NDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA KONUŞAN REKTÖR KIRIŞIK, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN MİLLETLERİN BİR ARADA BULUNMASINDA VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADIĞINI BELİRTTİ.