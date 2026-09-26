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Sultangazi'de cadde tartışması silahlı saldırıya dönüştü

İstanbul Sultangazi'de Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan kavgada A.K.'nin silahla ateş etmesi sonucu Ö.Ş. yaralandı; şüpheli bekçi ekiplerince yakalandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 00:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de cadde tartışması silahlı saldırıya dönüştü

Sultangazi'de cadde tartışması silahlı saldırıya dönüştü

İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde karşılaşan Ö.Ş. ve A.K. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü.

Olayın gelişimi:

Tartışma sırasında A.K. elindeki silahla birden fazla kez Ö.Ş.'ye ateş etti. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve müdahale:

Olayın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan A.K., bölgedeki bekçi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma ve resmi işlemler devam ediyor.

SULTANGAZİ’DE TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ ETTİ : 1 YARALI

SULTANGAZİ’DE TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ ETTİ : 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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