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Bakandan Fransa maçı değerlendirmesi: takımın geleceğine güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli’deki Fransa maçını değerlendirip takımın mücadelesinden umutlu olduğunu, İtalya maçında puan hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 01:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bakandan Fransa maçı değerlendirmesi: takımın geleceğine güveniyor

Bakandan Fransa maçı değerlendirmesi: takımın geleceğine güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ve Fransa ile kaybedilen karşılaşmanın ardından milli takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak, maçın sonucundan üzüntü duyduklarını ancak sergilenen oyunun gelecek için umut verdiğini belirtti.

maç performansı ve eksikler:

Bak, Kocaeli’deki taraftar desteğine teşekkür ederek sözlerine başladı ve bu ligde tecrübeye vurgu yaptı. A Ligi seviyesindeki rakiplerin dünya çapında güçlü ekipler olduğunu ifade eden Bak, takımın mücadeleci olduğunu ancak bir basit hatanın gole yol açtığını söyledi. Eksiklikler bulunduğunu kabul eden Bak, özellikle Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun gibi oyuncuların yokluğunun hissedildiğini vurguladı. Buna rağmen pozisyonlar bulan ve direnç gösteren bir ekip olduğunu kaydetti.

arda güler ve takım motivasyonu:

Bakan, maçta öne çıkan isimlerden Arda Güler için olumlu sözler sarf etti; Arda’nın takımın hücum yönünü güçlendirdiğini ve takımda umut verdiğini belirtti. Futbolun sonucu belirleyen bir oyun olduğuna dikkat çeken Bak, puan alınamamasına rağmen takımın moralli tutulması gerektiğini, oyunculara daha fazla şans verilmesi ve arkasında durulması gerektiğini ifade etti. İç sahadaki İtalya maçına dair beklentisini de paylaştı ve Bursa’daki seyircilerin takıma destek vermesini istedi.

rakibin kalitesi ve çıkarılacak dersler:

Bakan, Fransa kadrosundaki isimlerin uluslararası başarılarına işaret ederek maçın seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. Mbappé ve Dembélé gibi dünya şampiyonu oyuncularla karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti; maç sırasında Dembélé’nin yerini Douénin almasının bile oyunun seviyesini göstermeye yeterli olduğunu söyledi. Bu tür eşleşmelerin ekip için tecrübe fırsatı sunduğunu, eksiklerin kapatılmasıyla ilerleme kaydedileceğini ekledi.

Sonuç olarak Bak, takımın yoluna devam edeceğini ve önlerindeki İtalya maçı ile birlikte bu grupta puan toplamanın önemini yineledi; milli takıma güvenin sürmesi gerektiğini vurgulayarak haber çıkışını tamamladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA KOCAELİ’DE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA KOCAELİ’DE FRANSA’YA MAĞLUP OLAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN MÜCADELESİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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