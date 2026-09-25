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Esentepe'de kış sofraları için tarhana mesaisi

Sinop'un Boyabat ilçesi Esentepe Mahallesi'nde mahalle sakinleri, nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle kışlık tarhana hazırlığı yapıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esentepe'de kış sofraları için tarhana mesaisi

kış hazırlıkları mahallede hareketlendi:

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tarhana hazırlıkları hız kazandı. Mahalle sakinleri, kış boyunca tüketmek üzere özenle hazırlanan tarhana için bir araya geliyor.

hazırlık aşamaları ve uygulanan yöntemler:

Hazırlanan malzemeler geleneksel usulle yoğruluyor, şekillendirildikten sonra kurutulmak üzere seriliyor. Bu süreçte aile fertleri ve komşular arasındaki dayanışma öne çıkıyor; tarhana hem besin kaynağı hem de toplumsal bir ritüel olarak sürdürülüyor.

Mahalledeki üretim, nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle devam ediyor ve kışlık hazırlıkların başlamasıyla birlikte tarhana mesaisi yoğunlaşıyor. Yerel halk, hazırlanan tarhananın kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu vurguluyor.

BOYABAT İLÇESİNDE KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE GELENEKSEL TARHANA HAZIRLIKLARI...

BOYABAT İLÇESİNDE KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE GELENEKSEL TARHANA HAZIRLIKLARI BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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