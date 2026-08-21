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Eski bakan adına tahsisli araç kaçış planında kilit unsur olarak belirlendi

Ankara Başsavcılığı, Marmaris'te yakalanan firarilerin Muğla'ya taşınmasında kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Eski bakan adına tahsisli araç kaçış planında kilit unsur olarak belirlendi

Kaçış organizasyonunda araç ve hat izleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da yakalanan firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma, şüphelilerin Muğla'ya sevkinde kullanılan aracın tespit edilmesiyle genişledi.

Araç ve kayıt detayları:

Soruşturma kapsamında incelenen verilerde, şüphelilerin taşınmasında kullanılan aracın plakası 34 SL 313 olarak belirlendi. Araç, eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli kayıtlı bulundu.

Yapılan teknik ve görsel incelemelerde, 34 SL 313 plakalı aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir Selçuk Kozpınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı saptandı. Araçtaki sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi; PTS ve diğer kamera kayıtlarında Özmen'in araçtan indiği, araç içindeki diğer kişilerin ise tedbir amaçlı araçtan inmediği görüldü.

İletişim ve PTS verileri:

Soruşturmada ayrıca iletişim kayıtlarıyla PTS verileri karşılaştırıldı. Buna göre, Özmen'e ait olduğu belirlenen GSM hattı 16 Ağustos günü saat 12.31'de kapatıldı. Aynı gün saat 15.05'te 34 SL 313 plakalı araç ViaPort plaka tanıma sistemine giriş yaptı. Araçla ilgili güzergâh ve zaman uyumları, Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra aracı tekrar İstanbul'a döndürdüğü değerlendirmesini güçlendiriyor.

Telefon hattının 17 Ağustos günü saat 11.05'te, aracın ViaPort PTS kaydıyla uyumlu şekilde yeniden aktif hale geldiğinin belirlenmesi, Özmen'in dönüşünün ardından hattı tekrar açtığını gösteriyor.

Soruşturmanın seyri:

Başsavcılık, gayr-i resmî yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin rol aldığına, 34 SL 313 plakalı aracın hangi yöntemle temin edildiğine ve kaçışa yardım eden diğer kişilere yönelik tespitleri derinleştiriyor. Soruşturma kayıtlarında adı geçen araç ve iletişim verileri, soruşturmanın merkezindeki unsurlar olarak takip ediliyor.

HİLMİ TUNA KURİŞ

HİLMİ TUNA KURİŞ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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