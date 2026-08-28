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Apartman sakinleri kaldırımda kendi bahçelerini buldu

Özarslan apartmanı sakinleri, kadastro ve belediye haritalarında bahçelerine ait bir bölümün yol ve kaldırımda olduğunu görünce sınırlarını işaretleyip tabela astı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Apartman sakinleri kaldırımda kendi bahçelerini buldu

Sivas Çayyurt Mahallesi'nde şüpheyi doğrulayan işaretler:

Çayyurt Mahallesi Ethem Bey Sokak önündeki Özarslan apartmanı önünde görülen çizgi ve tabela, mahallenin gündemine oturdu. Apartman sakinleri, bu alanın bahçelerine ait olduğunu göstermek amacıyla yola bir sınır çizgisi çekti ve bölümün kendilerine ait olduğunu belirten bir tabela yerleştirdi.

Harita ve ölçümler ne gösterdi:

Apartman yönetimi, duvar örme planı doğrultusunda önce Harita ve Kadastro Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi'nden harita ve ölçüm talep etti. Yapılan incelemelerde, apartmanın da bulunduğu arazinin bir kısmının asfalt yol ve kaldırım alanı olarak işlendiği belirlendi. Bu tespit üzerine sakinler, sınırların resmi ölçümlere göre çizildiğini belirterek alanı işaretledi.

Sakinlerin talepleri ve yetkililere yönelttikleri noktalar:

Apartman sakinlerinden Ferhat Korkmaz, duvar örme amacıyla kaldırımın kaldırılması gerektiğini vurguladı. Korkmaz, yapılan ölçümlere göre yukarı tarafta yaklaşık 5 metre, aşağı tarafta 2,5 metre olmak üzere toplamda yaklaşık 7 metrelik bir alanın apartmana ait olduğunu söyledi.

Korkmaz ayrıca belediye birimlerine başvurduklarını, ancak kendilerine kaldırımın kaldırılması halinde tekrar ücret talep edilebileceğinin söylendiğini aktardı. Elinde ölçüm evrakları ve resmi belgelerin bulunduğunu belirten Korkmaz, gerektiğinde bu belgeleri sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sınır çizgisi ve tabela, bölgeden geçenler tarafından merakla karşılandı; bazı kişiler çizgi ve levhayı fotoğrafladı. Apartman sakinleri, araç parkının engellenmesi ve bahçe duvarı çalışması için öncelikle kaldırımın kaldırılmasını yetkililerden talep ediyor.

Konunun resmi mercilerce nasıl sonuçlanacağı, belediye ve kadastro arasındaki prosedür ile belirlenecek. Tarafların belgelerle dayanılan sınır tespiti ve sonraki işlemler, bölge sakinlerinin gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor.

SİVAS&#039;TA APARTMAN SAKİNLERİ BAHÇE DUVARI ÖRMEK İSTEDİKLERİNDE BELEDİYENİN KENDİ ARAZİLERİNDE YOL...

SİVAS'TA APARTMAN SAKİNLERİ BAHÇE DUVARI ÖRMEK İSTEDİKLERİNDE BELEDİYENİN KENDİ ARAZİLERİNDE YOL VE KALDIRIM YAPTIĞINI ÖĞRENDİ, APARTMAN SAKİNLERİ YOLDA KENDİ SINIRLARINI ÇİZEREK ÇİZGİNİN GERİSİNİN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU BELİRTEN TABELA ASTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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