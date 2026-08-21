Eski polis memurunun havalimanı otoparkındaki cinayeti soruşturuluyor

Olayın özeti:

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, emekli polis memuru H.D. (51) ile görev yaptığı dönemden tanıdığı Gürcistan uyruklu Elina Ş. arasında başlayan görüşme tartışmaya dönüştü. Tartışma sonucu H.D., yanında bulundurduğu beylik tabancası ile kadına ateş etti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre H.D., olaydan önce Elina Ş.'nin evine giderek kendisini aradı; kadını evde bulamayınca çalıştığı terminale geldi. Terminal otoparkında bir araya gelen ikili arasında çıkan tartışma sonrası kadın vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk annesi Elina Ş., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Havalimanındaki görevli polis memurları, olayın ardından şüpheliyi üzerinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Olay yerinde Olay Yeri İnceleme Ekibi inceleme yaptı ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile görgü tanıklarının ifadeleri toplanmaya başlandı.

Soruşturma ve adli işlemler:

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, tartışmanın nedeni ve olayın ayrıntıları titizlikle araştırılıyor. Mağdurun cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, elde edilen deliller doğrultusunda adli süreci yürütüyor.

Soruşturma kapsamında güvenlik kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve kriminal incelemelerin sonuçları bekleniyor. Yetkililer, olayın tüm yönlerinin açığa çıkarılacağını belirterek çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

OLAY, SABAH SAATLERİNDE FRAPORT TAV ANTALYA HAVALİMANI 2'NCİ TERMİNAL OTOPARKINDA MEYDANA GELDİ.