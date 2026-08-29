Eskişehir'de ablasyon eğitimi: Romanyalı hekimler canlı vakalarla öğrendi

Romanyalı hekimler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ablasyon eğitimi aldı

Romanya'dan gelen beş hekim, kanser tedavisinde kullanılan modern ablasyon yöntemlerini görmek ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalında bir eğitim programına katıldı. Katılımcılar, gerçekleştirilen vakaları yerinde inceledi ve uygun olgularda yapılan girişimleri canlı olarak izleme fırsatı yakaladı.

Eğitimin kapsamı ve uygulamalar:

Program kapsamında tiroit ablasyonu, karaciğer ablasyonu, böbrek ablasyonu, paratiroid adenomu ve meme fibroadenomu ablasyonları gibi girişimsel işlemler gösterildi. Uygulamalar iğne deliği düzeyinde gerçekleştirilen, ameliyata gerek bırakmayan teknikleri içeriyor; işlemler çoğunlukla aynı gün yapılmakta ve hastalar taburcu edilebilmektedir. Eğitimin canlı vaka izlemeleriyle desteklenmesi, katılımcıların teorik bilgilerini pratikle pekiştirmesine olanak sağladı.

Eğitimin yürütücülüğünü Prof. Dr. Berat Acu üstlendi. ESOGÜ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı olarak Acu, hem uygulama süreçlerini detaylandırdı hem de cihaz altyapısının önemine vurgu yaptı.

Uzman görüşleri ve katılımcı değerlendirmeleri:

Prof. Dr. Berat Acu, girişimsel radyolojinin son 20-30 yılda hızla gelişen bir alan olduğunu belirterek, "Kısacası vücut bütünlüğünü bozmadan, vücut boşluklarından veya damar içerisinden girerek tedavi yapma yöntemi. Ameliyatsız ameliyat diyelim" ifadelerini kullandı. Acu, Türkiye'nin bu alanda dünyada iyi bir noktada olduğunu ve etkin bir altyapı ile uzman kadroya sahip olunduğunu vurguladı.

Romanya'nın Bükreş kentinde görev yapan Dr. Dana Nedelcu, tiroit ablasyonu vakası sırasında uygulanan hidrodiseksiyon tekniğini yerinde görmekten kazanç sağladığını söyledi: "Bu tekniği internetten izleyebiliyorsunuz ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum ve burada inceleme fırsatım oldu." Nedelcu, kendi ülkesinde biyopsi yaptığını, ablasyon yöntemlerini öğrenerek bilgi dağarcığını genişletmeyi hedeflediğini aktardı.

Programa katılımcı yönlendirmesi yapan Umut Deniz Çulhalık ise Romanyalı hekimlerin Türkiye'yi özellikle bu eğitim için tercih ettiğini belirtti. Çulhalık, "Türkiye, dünya üzerinde de bu işlemi yapan dört ülkeden biri" değerlendirmesini yaparken, ESOGÜ Hastanesi'nin misafirperverliği ve uzmanlığı sayesinde eğitimlere güvenle hekimlerin yönlendirildiğini söyledi. Ayrıca, ESOGÜ'de bugüne kadar 12 ülkeden 50'den fazla doktorun eğitim aldığı bilgisini paylaştı.

Program, yabancı hekimlerin kendi ülkelerinde bu girişimsel yöntemleri daha yaygın ve etkin olarak uygulayabilmeleri amacıyla tasarlandı. Eğitim organizatörleri ve ESOGÜ yetkilileri, benzer uluslararası eğitimlerin artmasını ve bilgi paylaşımının genişlemesini hedefliyor.

ROMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN HEKİMLER, KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN MODERN ABLASYON YÖNTEMLERİNİ ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİLİM DALI'NDA ÖĞRENME FIRSATI BULDU.