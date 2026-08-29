Şam'dan kardeşliğe çağrı: Gaziantep Suriye'nin yeniden inşasında köprü olacak

Şam'dan gelen mesajın özeti:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 63. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında bulunduğu Suriye’nin başkenti Şam’dan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli değerlendirmeler yaptı. Bozgeyik, ziyaretleri boyunca hem siyasi hem ekonomik boyutu olan bir mesaj verdi; önceliklerin tarih, kardeşlik ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi olduğuna işaret etti.

Toplantılarda, Türkiye’nin zor zamanlarda olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olmaya devam ettiği vurgulandı. Bozgeyik, Suriye’de yeniden huzur ve istikrarın sağlanmasının sadece o ülke için değil tüm bölge için yeni bir dönemin habercisi olduğunu kaydetti.

Şam'da yapılan görüşmelerin ağırlığı:

Bozgeyik, ziyaret kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep iş dünyası temsilcileriyle birlikte temaslarda bulundu. Bu heyetin fuarda Türkiye’yi temsil eden firmaları ziyaret etmesi, ikili ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun öncelikli ele alındığını gösterdi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yalnızca bugünün siyasi şartlarıyla sınırlı değerlendirilmemesi; yüz yıllara dayanan ortak tarih ve kültürün iki halk arasındaki bağları güçlendiren temel unsur olarak korunması gerektiği üzerinde duruldu.

Gaziantep'in önemi ve ekonomik beklentiler:

Bozgeyik, Gaziantep’in coğrafi yakınlığı ve yıllara dayanan ticari tecrübesi sayesinde Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir avantaj taşıdığını belirtti. Gaziantep, sanayi, gıda, tekstil, halı, makine, yapı malzemeleri ve lojistik gibi sektörlerde güçlü üretim kapasitesine sahip olması nedeniyle ön plana çıkıyor.

Heyetin fuarda Türkiye’yi temsil eden firmaları ziyaret etmesi, Gaziantep iş dünyasının Suriye pazarıyla yeniden canlanan ticari ilişkilerden faydalanma niyetinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Bozgeyik, Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların bu süreçte etkin rol oynayacağına inandığını dile getirdi.

Bu çerçevede Gaziantep ile Şam arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ekonomik kazanımın ötesinde iki toplum arasındaki kardeşlik bağlarını da güçlendireceği ifade edildi.

Tarih, kültür ve ecdad mirası:

Bozgeyik, Şam ziyaretinde Hicaz Demiryolu gibi tarihî hatlara dikkat çekerek geçmişten gelen köprülerin yeniden hatırlanmasının önemini vurguladı. İstanbul’dan Şam’a uzanan bu güzergâhın sadece bir ulaşım hattı olmadığını; toplumları ve gönülleri birbirine bağlayan büyük bir medeniyet mirası olduğunu belirtti.

Bu bakış açısıyla ilişkilerin gelecek inşasında tarih ve kültürün taşıdığı değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiği söylendi. Bu yaklaşımın hem ekonomik hem de insani bağların sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacağı öne çıkarıldı.

Sonuç ve ileriye dönük beklentiler: Bozgeyik’in Şam’dan verdiği mesajlar, Türkiye-Suriye kardeşliğinin güçlendirilmesi ve Gaziantep merkezli ekonomik iş birliklerinin artırılması yönünde net bir yönelim gösteriyor. Ziyaretin, önümüzdeki dönemde yeni ticari iş birliklerinin kapısını aralaması ve Gaziantepli firmaların bölgedeki etkinliğini artırması bekleniyor.

Ecdadın emanetine sahip çıkmanın, kardeşliğimizi geleceğe taşımanın huzur ve gururuyla. Sınırlar değişir, kardeşlik baki kalır

BOZGEYİK ŞAM’DAN MESAJ VERDİ