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Eskişehir'de kazadan sonra sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin lira ceza

Eskişehir'de kaza sonrası tartıştığı otomobil sürücüsüne yumruk atan 18 yaşındaki motosikletliye KTK 46/4 kapsamında 180 bin lira ceza verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de kazadan sonra sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin lira ceza

olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüler arasında çıkan tartışma fiziksel saldırıya dönüştü. Olay, saat 13.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kaydedildi. İddialara göre, T.Y. (18) yönetimindeki 26 AOS 417 plakalı motosiklet ile H.A. (35) idaresindeki 16 CDK 994 plakalı otomobil çarpıştı.

kazanın hemen sonrası:

Kazanın ardından iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne yumruk attığı belirtildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve taraflar müdahale için olay yerinde yakından dinlendi.

uygulanan idari yaptırım:

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında idari ceza uygulandı. Sürücüye kesilen para cezası 180 bin lira olarak kaydedildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve motosiklet çekildi. Olayla ilgili taraflar, gerekli kayıt ve işlemlerin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.

Yetkililer, benzer durumlarda tartışmaların tırmanmaması ve trafik güvenliğinin öncelikli tutulması gerektiğini vurguluyor. Uygulanan idari yaptırımın ayrıntıları ve olayla ilgili soruşturma kayıtları resmi süreç çerçevesinde tutulmaktadır.

ESKİŞEHİR&#039;DE KAZA SEBEBİYLE TARTIŞTIĞI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE YUMRUK ATAN MOTOSİKLETLİYE 180 BİN TL...

ESKİŞEHİR'DE KAZA SEBEBİYLE TARTIŞTIĞI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE YUMRUK ATAN MOTOSİKLETLİYE 180 BİN TL TRAFİK CEZASI YAZILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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