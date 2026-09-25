Eskişehir'de kumar operasyonunda 36 kişiye 417 bin 744 TL ceza, iş yeri için mühür kararı

Eskişehir'de kumar baskını

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine denetim gerçekleştirdi. Adrese yapılan baskında, kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda tombala çekiliş kartı, oyun makinesi ve tombala oyun toplarına el konuldu.

Baskında ele geçirilenler:

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında çekiliş kartları, oyun makineleri ve tombala topları yer aldı. Denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 36 şahsa toplam 417 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri hakkında mühürleme işlemleri için gerekli yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Şüpheliler ve adli işlem:

İşletme sorumlusu H.Ş.K. ile çekilişi gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER