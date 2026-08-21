Esnafla sahada buluştu: Kaymakam Kürkcü yalı mahallesinde iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdi

Kaymakam Kürkcü'nün yalı ziyaretleri:

Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, esnaf ziyaretleri kapsamında Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini dolaşarak işletme sahipleriyle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında kaymakam, esnaflarla birebir sohbet ederek işlerin mevcut seyrine ilişkin doğrudan bilgi aldı.

esnafların talepleri ve gözlemler:

Ziyarette esnaflar, yürüttükleri faaliyetler, günlük işleyiş ve karşılaştıkları sorunlar hakkında görüşlerini paylaştı. Kaymakam Kürkcü, esnafın ilettiği talep ve önerileri not alarak yetkililerle paylaşmak üzere notlar tuttu ve ilçedeki ticari hayatın canlandırılması için değerlendirmelerde bulundu.

yerel ekonomi ve ticari hareketliliğin geliştirilmesi:

Görüşme esnasında Yalı Mahallesi'nde ticari hareketliliğin artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesine ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Kaymakam Kürkcü, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine vurgu yaparak devlet olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

Ziyaretlerde özellikle küçük işletmelerin beklentileri, altyapı ve destek talepleri ele alındı; esnafın sürdürülebilir gelir elde etmesine yönelik öneriler üzerinde duruldu. Kaymakam, işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek desteğin devam edeceğini ifade etti.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından yürütülen esnaf ziyaretlerinin, ilçenin farklı mahalle ve bölgelerinde önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği bildirildi. Bu programın, yerel aktörlerle doğrudan temas kurup sorunlara yerinde çözüm arama amacı taşıdığı belirtildi.

AYANCIK KAYMAKAMI MEVLANA KÜRKCÜ, ESNAF ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YALI MAHALLESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞ YERLERİNİ ZİYARET EDEREK ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.