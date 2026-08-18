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Evde başlayan mantı serüveni üretici kadın stantlarıyla büyüyüp işletmeye dönüştü

Mersin'de üretici kadın stantlarında deneyim kazanan Ayşe Yalçıner, evde başladığı mantı üretimini üç ay önce açtığı işletmede sürdürüp kadınlara iş sağlıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

Evde başlayan mantı serüveni üretici kadın stantlarıyla büyüyüp işletmeye dönüştü

Üretici kadın stantlarının etkisi:

Mersin'de evinde mantı yaparak başlayan üretim yolculuğu, belediye destekli stantlarla yeni bir boyut kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurulan üretici kadın stantları, kadınların ekonomik hayata katılımını kolaylaştırırken girişimci deneyimlerinin artmasına olanak tanıdı. Bu ortam, hem satış platformu sağladı hem de kadınların müşteri ilişkileri ve iletişim konularında pratik yapmasına imkan verdi.

Stantlarda kazanılan deneyim ve özgüven:

Ayşe Yalçıner evde mantı yapıp satarak başladığı işi yaklaşık 1,5 yıl içinde geliştirdi. Ailesinin desteğini alarak stantlara başvuran Yalçıner, burada edindiği deneyim sayesinde çekingenliğini aştı ve diğer girişimci kadınlarla güçlü ilişkiler kurdu. Süreç boyunca yaptığı satışlar ve stant ortamındaki etkileşimler, kendisine işletme kurma cesareti verdi. Yalçıner, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in stantları ziyaretinin moral ve motivasyon sağladığını ifade etti ve stantların kendisi için "üretici kadın stantları, hayallerime açılan kapı oldu" şeklinde önem taşıdığını belirtti.

Stant deneyimi, sadece ürün satışı değil aynı zamanda işletme yönetimi, hijyen, müşteri ilişkileri ve marka oluşturma konularında da pratik bir okul işlevi gördü. Bu birikim, Yalçıner'in kendi işini kurma kararında belirleyici oldu.

İşletme, ürün çeşitliliği ve istihdam hedefleri:

Yaklaşık 3 ay önce Yenişehir ilçesinde faaliyete geçen mantı evi, geleneksel lezzetleri ve farklı mantı türlerini sunuyor. İşletmede su böreği, çi börek, içli köfte ve farklı yörelere ait mantı ve hingel çeşitleri müşterilere ev ortamı hissi veren sıcak bir dekorla servis ediliyor. Akrabalarının da desteğiyle açılan dükkanda, Yalçıner şu an kendisine yardımcı olan 2 kadın çalışan istihdam ediyor.

Yalçıner, işletmede kalite, hijyen ve temizliği ön planda tuttuklarını vurguluyor. Gelecek hedefi işletmeyi büyüterek daha fazla kadına iş imkanı sağlamak ve elde ettiği başarıyla diğer girişimci kadınlara örnek olmak. Kendi ifadesiyle, "Ben başardıysam, bütün kadın arkadaşlarım başarabilir" ve bu vizyonla hareket ederek yeni istihdam ve eğitim fırsatları oluşturmayı amaçlıyor.

Üretici kadın stantlarının sunduğu görünürlük ve destek mekanizmaları, benzer girişimlerin de yolunu açmaya devam ediyor. Yalçıner örneğinde görüldüğü gibi, küçük bir ev üretimi doğru destekle hızla işletmeye dönüşebiliyor ve yerel ekonomiye kadın istihdamı şeklinde katkı sağlayabiliyor.

MERSİN’DE EVİNDE MANTI YAPARAK BAŞLADIĞI ÜRETİM YOLCULUĞUNU ÜRETİCİ KADIN STANTLARINA TAŞIYAN AYŞE...

MERSİN’DE EVİNDE MANTI YAPARAK BAŞLADIĞI ÜRETİM YOLCULUĞUNU ÜRETİCİ KADIN STANTLARINA TAŞIYAN AYŞE YALÇINER, BURADA KAZANDIĞI DENEYİM VE ÖZGÜVENLE KENDİ İŞLETMESİNİ AÇTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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