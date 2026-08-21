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evde sağlık hizmetlerine iki yeni nakil ambulansıyla kapasite artışı

Manavgat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi, iki yeni nakil ambulansıyla güçlendi; 15 personel ve 4 hekim, 2.550 hastaya hizmet sunuyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

evde sağlık hizmetlerine iki yeni nakil ambulansıyla kapasite artışı

evde sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirlik artıyor

Manavgat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastaların evde sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmet araç filosunu güçlendirdi. Birime 2 yeni nakil ambulansı kazandırılırken, ekip zatî kapasitesi ve hizmet esnekliği artırıldı.

hizmet kapasitesindeki genişleme:

Başhekim Mehmet Deniz, artan yaşlı nüfusla birlikte engelli ve yatağa bağımlı hasta sayısının yükseldiğini belirtti. Deniz, "Genel nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak engelli ve yatağa bağımlı hasta sayısının artmasıyla birlikte, bu hastalarımızın evden hastaneye ve hastaneden eve transferlerinde yaşanan mağduriyetlerin azaltılması amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri Birimimize 2 ambulans kazandırılarak ekibimizin hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir." dedi.

Mevcut ekip, 15 sağlık personeli ve 4 hekimten oluşuyor; bu ekip, yeni ambulanslarla birlikte yaklaşık 2.550 evde sağlık hastasına konforlu ve güvenli hizmet sunuyor.

kimler faydalanabiliyor ve başvuru yolları:

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında otomatik kayıt uygulaması da bulunuyor: 80 yaş ve üzerindekiler sisteme otomatik olarak dahil ediliyor. 80 yaş altındaki yatağa bağımlı veya sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayan hastalar ise aile hekimleri aracılığıyla veya 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt yaptırabiliyor.

Başvuru sonrası hastalara düzenli kontrol ve muayene hizmeti veriliyor; ihtiyaç ve talepler doğrultusunda en geç 2 gün içerisinde muayene ve değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Bu düzenleme, hasta ve yakınlarının ulaşım kaynaklı mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Başhekim Deniz, birimin güçlendirilmesiyle sağlık hizmetine erişimde zorluk yaşayan vatandaşların hastaneye ulaşımlarının ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının "daha güvenli, hızlı ve konforlu" şekilde sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ’NE, YAŞLI, ENGELLİ VE YATAĞA BAĞIMLI...

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ’NE, YAŞLI, ENGELLİ VE YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA DAHA ETKİN HİZMET SUNULMASI AMACIYLA 2 YENİ NAKİL AMBULANSI TAKVİYE EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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