Fenerbahçe ile Konyaspor arasında 51. randevu: istatistikler ve dikkat çekenler

maç ön bilgileri:

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile mücadele etmiş; ligdeki ilk sınavlarında ise Ankara’da Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olmuşlardı. Yeşil-beyazlı ekip ise ligdeki açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor’a 1-0 yenildi.

rekabetin genel tablosu:

İki takım lig tarihinde daha önce 50 kez karşılaştı; bu müsabakalarda Fenerbahçe 38 galibiyet alırken, Konyaspor 8 kez sahadan üstün ayrıldı ve 4 maç berabere sonuçlandı. Rakip ağlara atılan gollerde sarı-lacivertliler 131, Konyaspor ise 52 golle karşılık verdi. Bu istatistikler, yarınki randevunun ligde 51. buluşma olacağını işaret ediyor.

önceki sonuçlar ve farklı skorlar:

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçta da Fenerbahçe, Konyaspor’u farklı skorlarla (sırasıyla 4-0 ve 3-0) mağlup etti; kupa mücadelesinde ise Konya temsilcisi üstünlük sağlamıştı. Rekabetteki en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 10 Ocak 2024 tarihinde aldığı 7-1 sonuçla kaydetti. Ayrıca sarı-lacivertliler rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2 ve bir kez 5-0 mağlup etti. Konyaspor’un rekabetteki en farklı galibiyeti ise 27 Mayıs 2005 tarihli 4-2 sonuçla gerçekleşti.

oyuncu ve teknik detaylar:

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Talisca, sezona formda başladı. Bu sezon forma giydiği 6 maçın tamamında ilk 11'de yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol kaydetti ve oynadığı ilk 5 maçta da gol sevinci yaşadı. Haberde yer alan ifadeye göre Talisca, sarı-lacivertlilerin Süper Lig’de 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydeden isim oldu.

teknik direktörler ve hakem kadrosu:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut yarın dördüncü kez rakip olacak. İki hoca arasında oynanan üç Süper Lig maçının tamamında Kartal’ın takımları galip geldi; bu müsabakalarda Palut, Konyaspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştırıyordu.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. Yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Bilal Gölen yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Yarınki maç, hem iki takım arasındaki uzun süreli rekabetin istatistiklerini güncelleme hem de sezonun erken döneminde form ve motivasyon açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor. Taraftarlar ve takım yetkilileri, geçmiş verilerin yanı sıra güncel performansları da takip ederek karşılaşmayı değerlendirecekler.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE YARIN KONUK EDECEĞİ KONYASPOR İLE LİGDE 51. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK (ARŞİV)