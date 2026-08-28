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Fethiye'de alevler şehir merkezine doğru ilerliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karagedik Mahallesi yakınında başlayan orman yangını, rüzgarla yayılarak şehir merkezine yakın evleri tehdit ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:22

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye'de alevler şehir merkezine doğru ilerliyor

Fethiye'de orman yangını sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şehir merkezine yakın alanları tehdit ediyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yeri ve zaman:

Yangın, Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında başladı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi ve çalışmalar kısa sürede yoğunlaştı.

Müdahale ve riskler:

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla geniş alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor; ekipler, şehir merkezine yakın yerleşim alanlarını ve evleri olası tehditlere karşı izliyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldikçe ekiplerin çalışma yönü ve etkilenen alanlara dair bilgiler güncellenecek. Vatandaşlar yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerine göre hareket etmeli.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ORMAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ORMAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLARKEN, BİR YANDAN DA EVLERİ TEHDİT EDEN ALEVLERİN ÖNÜNÜN KESİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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