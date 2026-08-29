Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Fethiye'de yürütülen soruşturmada 9 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin soruşturma, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Çalışmaya Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

operasyon detayları:

Soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi; ayrıca terk edilmiş halde bulunan bir motosiklete de el konuldu.

adli süreç ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.M.S., Ş.Ö., G.D., M.K. ve D.C.K. isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor ve işlemlerle ilgili değerlendirmeler devam ediyor.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA OLAYINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.