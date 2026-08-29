Otogar kavşağında zincirleme çarpışma: Amasya'da 11 yaralı

Kaza yerinde ilk belirlemeler:

Amasya’nın Suluova ilçesi otogar kavşağında meydana gelen kazada, Özbekistan uyruklu M.K yönetimindeki 10 AOH 02 dorse plakalı tır kavşakta durdu. Ardından gelen 05 AAP 529 plakalı minibüs tıra çarptı; bu zincirin son halkasını oluşturan 34 AL 852 plakalı otomobil ise minibüse çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Yaralıların tedaviye sevki:

Kazada toplam 11 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan M. S, Ö.T, S.A ve S.D, Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

F.Y, K.S, O.Y, S.U, E.T, B.V ile tır sürücüsü ise Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olay yerinde güvenlik ve trafik yönlendirmesi yaptı. Soruşturma kapsamında kazanın oluş nedenleri ve ihlaller araştırılıyor.

SULUOVA İLÇESİNDE TIR, MİNİBÜS VE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI.