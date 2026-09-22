Fevzi Çakmak'ta bıçak ve sopalı kavga adliyeye taşındı

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Ethem Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kavgada, taraflar birbirlerini bıçak ve sopa ile yaraladı. Olayın ardından Z.E. ve G.B. gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Z.E. ile G.B. arasında tartışma çıktı. G.B.'nin ifadesinde, camdan aşağıya baktığı sırada Z.E.'nin kendisine "Bana niye bakıyorsun" dediğini, ardından kapıya gelmesiyle aralarında tartışma yaşandığını belirttiği aktarıldı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş; olayda Z.E. bıçakla, G.B. ise sopa ile darp sonucu yaralandı.

Soruşturma ve adli süreç:

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.E. ve G.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında adli işlem başlatılmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BIÇAKLA YARALANAN G.B., SOPAYLA YARALAMA SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.