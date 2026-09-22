Dolar 48,8363 +0,06%
Euro 55,7899 -0,16%
Bist 13.269,08 +0,53%
Altın Gram 6.838,51 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,91 +0,52%
--°

Fevzi Çakmak'ta bıçak ve sopalı kavga adliyeye taşındı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada Z.E. ile G.B. yaralandı; her iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Fevzi Çakmak'ta bıçak ve sopalı kavga adliyeye taşındı

Fevzi Çakmak'ta bıçak ve sopalı kavga adliyeye taşındı

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Ethem Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kavgada, taraflar birbirlerini bıçak ve sopa ile yaraladı. Olayın ardından Z.E. ve G.B. gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Z.E. ile G.B. arasında tartışma çıktı. G.B.'nin ifadesinde, camdan aşağıya baktığı sırada Z.E.'nin kendisine "Bana niye bakıyorsun" dediğini, ardından kapıya gelmesiyle aralarında tartışma yaşandığını belirttiği aktarıldı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş; olayda Z.E. bıçakla, G.B. ise sopa ile darp sonucu yaralandı.

Soruşturma ve adli süreç:

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.E. ve G.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında adli işlem başlatılmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BIÇAKLA YARALANAN G.B., SOPAYLA YARALAMA SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

BIÇAKLA YARALANAN G.B., SOPAYLA YARALAMA SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra'da saman deposu küle döndü, hasar dronla belgelendi
images

Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı
images

Yağışlı yolda hız tercihi bariyerle bitti
images

Sapanca'da belgesiz hayvan sevki: 11 küçükbaş için yasal işlem

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı kazanmak

Bafra'da saman deposu küle döndü, hasar dronla belgelendi

Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele

Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü